Conférence Autour de Giverny La vie sociale dans les villages à la fin du XIXe siècle Musée des impressionnismes Giverny

Giverny

Conférence Autour de Giverny La vie sociale dans les villages à la fin du XIXe siècle

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Conférence Autour de Giverny La vie sociale dans les villages à la fin du XIXe siècle

À travers l’exemple de Giverny et de ses environs, le professeur et chercheur François Ploux propose une plongée dans la vie sociale des villages à la fin du XIXᵉ siècle, entre sociabilités rurales, transformations économiques et mutations des modes de vie.

En savoir plus sur l’exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890.

Lieu auditorium du musée des impressionnismes Giverny.

Evènement gratuit, sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Mise en ligne du formulaire d’inscription le jeudi 11 juin.

Intervenant

François Ploux, Enseignant-chercheur français en Histoire contemporaine Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Bretagne Sud

Enseignant-chercheur français en Histoire contemporaine

Il s’est intéressé, dès sa thèse en 1994 (dirigée par Alain Corbin), aux violences et aux conflits dans le monde rural. Il a notamment travaillé sur l’histoire des rumeurs.

Il est actuellement Professeur à l’Université de Bretagne-Sud.

2002 Guerres paysannes en Quercy violences, conciliations et répression pénale dans les campagnes du Lot 1810-1860

2003 De bouche à oreille naissance et propagation des rumeurs dans la France du XIXe siècle

2011 Une mémoire de papier. Les historiens de village et le culte des petites patries rurales (1830-1930) Enseignant-chercheur français en Histoire contemporaine .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Conférence Autour de Giverny La vie sociale dans les villages à la fin du XIXe siècle

L’événement Conférence Autour de Giverny La vie sociale dans les villages à la fin du XIXe siècle Giverny a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération