Visite-lecture : Monet intime, Musée des impressionnismes, Giverny

Visite-lecture : Monet intime Samedi 23 mai, 17h30, 19h30 Musée des impressionnismes Eure

Durée 1h, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Visite-lecture « Monet intime »

Rentrez dans l’intimité de Claude Monet, et plongez au cœur de la vie à Giverny à la fin du XIXe siècle. Ponctuée de la lecture de nombreuses lettres de l’artiste et de son entourage, cette visite au coeur de l’exposition « Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 » vous révèlera les secrets du célèbre peintre impressionniste.

Gratuit, sur réservation obligatoire dans la limite des places disponibles :

https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/nuit-des-musees-2026-visite-lecture

Musée des impressionnismes 99 Rue Claude Monet, 27620 Giverny, France Giverny 27620 Eure Normandie 0232519465 http://www.mdig.fr https://www.instagram.com/musee_impressionnismes_giverny/;https://www.facebook.com/mdig.fr;https://www.youtube.com/@MDIGIVERNY;https://x.com/MuseeGiverny;https://www.linkedin.com/company/musee-des-impressionnismes-giverny/;https://www.tiktok.com/@museedesimpressionnismes [{« type »: « link », « value »: « https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/nuit-des-musees-2026-visite-lecture »}] [{« link »: « https://l.mdig.fr/Exposition-Monet-Musee-Giverny »}, {« link »: « https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/nuit-des-musees-2026-visite-lecture »}] En Normandie, dans un cadre exceptionnel mêlant art et nature, le musée des impressionnismes Giverny s’intéresse à l’histoire de ce mouvement, de ses prémices jusqu’à l’art contemporain.

Depuis 2009, le musée mène une politique active pour faire vivre l’impressionnisme et ses suites. À seulement une heure de Paris et de Rouen, découvrez une nouvelle approche de l’art de la fin du XIXe à nos jours, et vivez une parenthèse enchantée ! Train : SNCF Ligne Paris St-Lazare – Rouen : arrêt Vernon/Giverny puis navettes, vélos et taxis à la gare. Voiture : A13 – sortie n° 16, direction Vernon puis Giverny. Parking gratuit, accès par Chemin du Roy, D5. Vélo : depuis Vernon (5km) sur le parcours de La Seine à Vélo.

Visite-lecture « Monet intime »

© Claude Monet (1840-1926) « Champ de coquelicots. Environs de Giverny » (détail), 1885 Oeuvre récupérée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, déposée au musée des Beaux-Arts de Rouen en 1954, MNR 63 © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Martine Beck-Coppola