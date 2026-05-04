Balade impressionniste à Giverny Musée des impressionnismes Giverny Giverny
Balade impressionniste à Giverny Musée des impressionnismes Giverny Giverny dimanche 10 mai 2026.
Balade impressionniste à Giverny Musée des impressionnismes Giverny Giverny 10 mai et 14 juin Tarif : 7 € (plein) / 5 € (réduit) – Achat du billet sur place ou en ligne (tarifs majorés pour frais de gestion)
Participez à une balade impressionniste en compagnie des médiateurs du musée des impressionnismes Giverny !
Pour célébrer le printemps, participez à une balade impressionniste en compagnie des médiateurs du musée des impressionnismes Giverny. Plongez dans la peinture givernoise, et découvrez les lieux et les figures emblématiques du célèbre village normand.
Le musée se réserve le droit d’annuler l’évènement en cas de mauvais temps. Les billets seront remboursés le cas échéant.
_20 personnes maximum_
_Niveau : intermédiaire_
_La balade n’est pas adaptée aux PMR_
_A partir de 7 ans_
Lieu : Village de Giverny
Durée : 1h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-10T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00
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https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/balade-impressionniste
Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure
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