Balade impressionniste à Giverny Musée des impressionnismes Giverny Giverny 10 mai et 14 juin Tarif : 7 € (plein) / 5 € (réduit) – Achat du billet sur place ou en ligne (tarifs majorés pour frais de gestion)

Participez à une balade impressionniste en compagnie des médiateurs du musée des impressionnismes Giverny !

Pour célébrer le printemps, participez à une balade impressionniste en compagnie des médiateurs du musée des impressionnismes Giverny. Plongez dans la peinture givernoise, et découvrez les lieux et les figures emblématiques du célèbre village normand.

Le musée se réserve le droit d’annuler l’évènement en cas de mauvais temps. Les billets seront remboursés le cas échéant.

_20 personnes maximum_

_Niveau : intermédiaire_

_La balade n’est pas adaptée aux PMR_

_A partir de 7 ans_

Lieu : Village de Giverny

Durée : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00

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https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/balade-impressionniste

Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure



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