Lecture : « Nymphéas Noirs » par Michel Bussi Musée des impressionnismes Giverny Giverny Jeudi 7 mai, 18h00 Tarifs : 7 € (plein) / 5 € (réduit)

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Jeudi 7 mai de 18h à 19h15, plongez dans le roman « Nymphéas Noirs » avec son auteur Michel Bussi !

**Lecture du roman Nymphéas Noirs par Michel Bussi**

C’est à Giverny que Michel Bussi situe l’intrigue de son roman à succès Nymphéas noirs. Jeudi 7 mai à 18h, l’auteur nous fait l’honneur de revenir sur les lieux de son enquête en donnant voix à un extrait de ce roman emblématique, où l’art et le secret s’entrelacent.

Adapté en bande dessinée, le roman connaît aujourd’hui une nouvelle vie à travers le regard du scénariste Fred Duval. À l’issue de la lecture, ils proposeront un temps d’échange exceptionnel autour de cette collaboration.

Cette rencontre offrira au public un éclairage privilégié sur les coulisses de l’adaptation et sur le dialogue fécond entre littérature et art graphique, au cœur même du paysage qui a inspiré l’œuvre.

**Déroulé :**

De 18h à 18h30 : lecture d’un extrait des Nymphéas Noirs par Michel Bussi

De 18h30 à 19h15 : rencontre exceptionnelle avec Michel Bussi et Fred Duval, qui reviendront sur la genèse et la création de leur bande dessinée, lors d’un échange animé par Olivier Jalaber.

Lieu : auditorium du musée des impressionnismes Giverny.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-07T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-07T19:15:00.000+02:00

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https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/lecture-les-nympheas-noirs-par-michel-bussi/

Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure



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