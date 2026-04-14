Visite libre du jardin du musée, Musée des impressionnismes, Giverny

Visite libre du jardin du musée 5 – 7 juin Musée des impressionnismes Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visitez le jardin du musée, éloge de la couleur

Créé en 1992, le jardin du musée des impressionnismes Giverny foisonne de couleurs et de plus de 22 000 fleurs plantées. Le promeneur, loin des ambiances citadines et bruyantes, peut seul ou en famille, déambuler dans ce jardin, qui ne se laisse découvrir qu’au fur et à mesure, par un subtil jeu d’entrelacements de parterres fleuris, dissimulés par de petites haies. Ce jardin est le fruit d’une riche collaboration entre l’architecte du musée Philippe Robert, et le paysagiste Mark Rudkin, qui ont su imaginer un jardin à la française très original, qui part d’un charmant bassin vers une vaste prairie fleurie.

En savoir plus : https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/rendez-vous-aux-jardins-2026-visite-libre-du-jardin

Musée des impressionnismes 99 Rue Claude Monet, 27620 Giverny, France Giverny 27620 Eure Normandie 0232519465 http://www.mdig.fr https://www.instagram.com/musee_impressionnismes_giverny/;https://www.facebook.com/mdig.fr;https://www.youtube.com/@MDIGIVERNY;https://x.com/MuseeGiverny;https://www.linkedin.com/company/musee-des-impressionnismes-giverny/;https://www.tiktok.com/@museedesimpressionnismes [{« link »: « https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/rendez-vous-aux-jardins-2026-visite-libre-du-jardin »}] Le jardin du musée des impressionnismes Giverny, conçu en 1992 par le cabinet Reichen et Robert puis fleuri par le paysagiste Mark Rudkin, se laisse découvrir au fur et à mesure de la déambulation. Structuré et contemporain, il se compose de parterres monochromes ou thématiques, qui se succèdent de manière symétrique, séparés par des haies où les hêtres alternent avec les thuyas émeraudes. De nombreuses variétés de plantes composent les espaces colorés du jardin : bleu, rose, jaune, blanc et noir, ainsi que les espaces parfumés et créatifs. Au pied de la colline de Giverny, une prairie de 2000 m² rend hommage aux impressionnistes avec ses coquelicots en début d’été, se transformant en un champ de meules à l’automne. Classé “jardin remarquable” et labellisé LPO. Train : SNCF Ligne Paris St-Lazare – Rouen : arrêt Vernon/Giverny puis navettes, vélos et taxis à la gare. Voiture : A13 – sortie n° 16, direction Vernon puis Giverny. Parking gratuit, accès par Chemin du Roy, D5. Vélo : depuis Vernon (5km) sur le parcours de La Seine à Vélo.

Visitez le jardin du musée, éloge de la couleur

© Octave Bénard