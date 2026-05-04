Nuit des musées 2026 : accès gratuit à l’exposition Monet Musée des impressionnismes Giverny Giverny Samedi 23 mai, 17h30 Gratuit, sans réservation.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, visitez gratuitement l’exposition « Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 » au musée des impressionnismes Giverny !

**Une soirée dans les couleurs du maître de l’impressionnisme :**

Dès 17h30, l’entrée au musée sera gratuite et vous pourrez visiter l’exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 jusqu’à 22h : l’occasion d’admirer près d’une trentaine d’œuvres de Claude Monet conçues lors de son arrivée dans le village.

En savoir plus sur le programme de la Nuit des musées 2026 : [https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/type/journees-thematiques/](https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/type/journees-thematiques/)

**L’exposition :**

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, découvrez les premières années de l’artiste dans le village de Giverny, à travers des œuvres exceptionnelles dont la plupart reviendront pour la première fois sur leur lieu de création.

Les visiteurs pourront vivre une expérience magique : contempler les paysages de Giverny à travers les yeux de Monet, à l’intérieur comme à l’extérieur des salles.

En savoir plus : [https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/avant-les-nympheas-monet-decouvre-giverny-1883-1890/](https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/avant-les-nympheas-monet-decouvre-giverny-1883-1890/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00.000+02:00

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https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/type/journees-thematiques/

Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure



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