Exposition « Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 », Musée des impressionnismes, Giverny

Exposition « Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 » Samedi 23 mai, 17h30 Musée des impressionnismes Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Exposition :

Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, le 5 décembre 1926, le musée des impressionnismes organise une exposition exceptionnelle consacrée aux premières années de l’artiste dans le village de Giverny, de son arrivée en 1883, à la fin de l’année 1890, où il devient propriétaire de sa maison et peut entreprendre la création de son jardin.

Pendant ces années fondatrices, Monet explore son nouvel environnement : coquelicots, peupliers, prairies et collines, cours de l’Epte et de la Seine, toute une topographie façonnée par la pluie et le brouillard, le soleil et les nuages.

L’exposition se propose ainsi de faire revenir sur les lieux mêmes de leur création une trentaine d’œuvres à travers lesquelles le maître de l’impressionnisme s’est approprié le village et ses environs, offrant aux visiteurs l’expérience magique de pouvoir contempler les paysages de Giverny à travers les yeux de Monet, à l’intérieur comme à l’extérieur des salles.

Commissariat :

Cyrille Sciama, Directeur général du musée des impressionnismes Giverny, Conservateur en chef du patrimoine, et Marie Delbarre, Assistante de recherche au musée des impressionnismes Giverny

Avec le soutien du Musée Marmottan Monet et de l’Académie des beaux-arts, Paris

En savoir plus : https://l.mdig.fr/Exposition-Monet-Musee-Giverny

Musée des impressionnismes 99 Rue Claude Monet, 27620 Giverny, France Giverny 27620 Eure Normandie 0232519465 http://www.mdig.fr https://www.instagram.com/musee_impressionnismes_giverny/;https://www.facebook.com/mdig.fr;https://www.youtube.com/@MDIGIVERNY;https://x.com/MuseeGiverny;https://www.linkedin.com/company/musee-des-impressionnismes-giverny/;https://www.tiktok.com/@museedesimpressionnismes [{« link »: « https://l.mdig.fr/Exposition-Monet-Musee-Giverny »}] En Normandie, dans un cadre exceptionnel mêlant art et nature, le musée des impressionnismes Giverny s’intéresse à l’histoire de ce mouvement, de ses prémices jusqu’à l’art contemporain.

Depuis 2009, le musée mène une politique active pour faire vivre l’impressionnisme et ses suites. À seulement une heure de Paris et de Rouen, découvrez une nouvelle approche de l’art de la fin du XIXe à nos jours, et vivez une parenthèse enchantée ! Train : SNCF Ligne Paris St-Lazare – Rouen : arrêt Vernon/Giverny puis navettes, vélos et taxis à la gare. Voiture : A13 – sortie n° 16, direction Vernon puis Giverny. Parking gratuit, accès par Chemin du Roy, D5. Vélo : depuis Vernon (5km) sur le parcours de La Seine à Vélo.

Exposition :

© Claude Monet (1840-1926)

« Champ de coquelicots. Environs de Giverny » (détail), 1885

Oeuvre récupérée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, déposée au musée des Beaux-Arts de Rouen en 1954, MNR 63

© GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Martine Beck-Coppola