SAYPE, figure internationale du land art, crée une œuvre monumentale à Giverny Giverny mardi 16 juin 2026.

Giverny

SAYPE, figure internationale du land art, crée une œuvre monumentale à Giverny

Rue des Grands Jardins Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-16

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-16

Pour le centenaire de Claude Monet, l’artiste international SAYPE investit Giverny avec une œuvre monumentale réalisée directement dans le paysage. Une rencontre inédite entre land art contemporain et héritage impressionniste, au cœur des lieux qui ont inspiré Monet. .

Rue des Grands Jardins Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 28 22

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English : SAYPE, figure internationale du land art, crée une œuvre monumentale à Giverny

L’événement SAYPE, figure internationale du land art, crée une œuvre monumentale à Giverny Giverny a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération