Exposition Carte blanche à Daniel Buren Musée des impressionnismes Giverny

À l’été 2026, une carte blanche sera proposée à l’artiste Daniel Buren (né en 1938). La renommée de cet artiste contemporain français dépasse largement les frontières. Révélé par ses bandes verticales blanches et colorées, son travail, in situ, interroge le lieu, le cadre et le contexte de l’art. Figure majeure de l’art conceptuel, il a marqué des espaces publics et musées à travers le monde, jouant sur la perception, l’architecture et la lumière. Pour cette carte blanche que lui accorde le musée, Daniel Buren proposera, in situ une création inédite, qui dialoguera avec les collections du musée.

Commissariat Cyrille Sciama, Directeur général du musée des impressionnismes Giverny, conservateur en chef du patrimoine, et Sylvie Patry, conservatrice générale du patrimoine au musée d’Orsay .

