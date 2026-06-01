Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau Musée des impressionnismes Giverny samedi 20 juin 2026.

Giverny

Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Apprenez à peindre comme Van Gogh ! Oubliez le pinceau le temps d’un atelier et découvrez… le couteau. Grâce aux conseils avisés de la plasticienne du musée, créez votre jardin en fleurs à partir de cette technique originale et fascinante, utilisée notamment par l’auteur des célèbres Tournesols.

Arriver 10 min avant l’horaire indiqué.

Les techniques employées peuvent être salissantes.

Pensez à prendre des vêtements adaptés. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau

L’événement Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau Giverny a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération