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Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau Musée des impressionnismes Giverny

Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau Musée des impressionnismes Giverny samedi 20 juin 2026.

Lieu : Musée des impressionnismes

Adresse : 99 rue Claude Monet

Ville : 27620 Giverny

Département : Eure

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Giverny

Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Apprenez à peindre comme Van Gogh ! Oubliez le pinceau le temps d’un atelier et découvrez… le couteau. Grâce aux conseils avisés de la plasticienne du musée, créez votre jardin en fleurs à partir de cette technique originale et fascinante, utilisée notamment par l’auteur des célèbres Tournesols.

Arriver 10 min avant l’horaire indiqué.
Les techniques employées peuvent être salissantes.
Pensez à prendre des vêtements adaptés.   .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65 

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English : Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau

L’événement Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau Giverny a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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