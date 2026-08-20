À la découverte de la Ferme du Clos Saint-Vincent, Centre de loisirs de la Ferme du Clos Saint-Vincent, Noisy-le-Grand

samedi 19 septembre 2026 · Centre de loisirs de la Ferme du Clos Saint-Vincent · Noisy-le-Grand

Informations pratiques

À la découverte de la Ferme du Clos Saint-Vincent Samedi 19 septembre, 11h30 Centre de loisirs de la Ferme du Clos Saint-Vincent Seine-Saint-Denis

Lien d’inscription disponible ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Participez à une visite commentée du site labellisé Patrimoine d’intérêt Régional, en compagnie du service Archives et Patrimoine. La visite sera suivie d’une dégustation de vin au Jardin des Artistes, en compagnie de la Confrérie du Clos-Saint-Vincent.

Centre de loisirs de la Ferme du Clos Saint-Vincent 105 rue du Docteur-Sureau 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/6590-balade-urbaine-la-ferme-du-clos-saint-vincent-journees-du-patrimoine.html »}]

Participez à une visite commentée du site labellisé Patrimoine d’intérêt Régional, en compagnie du service Archives et Patrimoine. La visite sera suivie d’une dégustation de vin au Jardin des en de…