Vol au Château Périac, Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand, Noisy-le-Grand

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand · Noisy-le-Grand

Informations pratiques

Vol au Château Périac Samedi 19 septembre, 14h30 Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis

Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Lien d’inscription disponible ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Un vol a été commis au Château Périac, l’actuel Hôtel de ville… Saurez-vous résoudre cette énigme ? Participez en famille à un jeu de piste au coeur du centre-ville noiséen.

Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand 1 place de la Libération 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/7787-jeu-de-piste-vol-au-chateau-periac-journee-du-patrimoine.html »}]

Jeu de piste