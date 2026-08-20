Vol au Château Périac, Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand, Noisy-le-Grand
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand · Noisy-le-Grand
Informations pratiques
Vol au Château Périac Samedi 19 septembre, 14h30 Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis
Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Lien d’inscription disponible ultérieurement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Un vol a été commis au Château Périac, l’actuel Hôtel de ville… Saurez-vous résoudre cette énigme ? Participez en famille à un jeu de piste au coeur du centre-ville noiséen.
Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand 1 place de la Libération 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/7787-jeu-de-piste-vol-au-chateau-periac-journee-du-patrimoine.html »}]
Jeu de piste
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