À la découverte de la nuit, de ses habitants et de la vallée de la Cure, Samedi 19 septembre

Pierre-Perthuis Pierre-Perthuis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre

À la découverte de la nuit, de ses habitants et de la vallée de la Cure

Partez à la découverte de la faune nocturne qui peuple les alentours de Pierre-Perthuis et venez contempler la beauté du ciel étoilé avec l’intervention de la Société Astronomique de Bourgogne.

Accompagné par un écologue du Parc du Morvan, vous aurez l’occasion d’en apprendre plus sur les espèces qui s’éveillent à l’approche de la nuit et les moyens d’actions nécessaires à leur préservation.

Organisée dans le cadre du programme d’action Natura 2000, de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale de Vézelay et de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé Morvan

Programme

• randonnée commentée de 19h00 à 22h00 (comprenant une pause repas)

• à partir de 22h00 observation des étoiles

Pierre-Perthuis

️ à partir de 19h00

conseillé à partir de 8 ans

️ Gratuit

longueur de la balade 4 km difficulté moyenne

Être à l’aise avec la marche

Chaussures de marche recommandées + lampe torche frontal

Prévoir son panier repas

Chien autorisés en laisse

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire soit par

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/qyzDe4S5qJbPE5Dqi3fjM9w6

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions vendredi 18 septembre midi .

Pierre-Perthuis Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À la découverte de la nuit, de ses habitants et de la vallée de la Cure, Samedi 19 septembre

L’événement À la découverte de la nuit, de ses habitants et de la vallée de la Cure, Samedi 19 septembre Pierre-Perthuis a été mis à jour le 2026-02-19 par Maison du Tourisme PNRM