Festival de L’art est dans le pré Scène faramine Pierre-Perthuis
Festival de L’art est dans le pré Scène faramine Pierre-Perthuis jeudi 23 juillet 2026.
Pierre-Perthuis
Festival de L’art est dans le pré
Scène faramine Precy-le-Moult Pierre-Perthuis Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-23
La scène faramine vous propose son festival de l’été avec 13 spectacles en danse, théâtre et musique une belle programmation vous attend pour cette 16ème édition de notre festival… pour plus de renseignements https://www.faramine.com .
Scène faramine Precy-le-Moult Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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L’événement Festival de L’art est dans le pré Pierre-Perthuis a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay