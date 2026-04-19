Festival de L’art est dans le pré Scène faramine Pierre-Perthuis

Pierre-Perthuis

Festival de L’art est dans le pré

Scène faramine Precy-le-Moult Pierre-Perthuis Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-23

La scène faramine vous propose son festival de l’été avec 13 spectacles en danse, théâtre et musique une belle programmation vous attend pour cette 16ème édition de notre festival… pour plus de renseignements https://www.faramine.com .

Scène faramine Precy-le-Moult Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Festival de L’art est dans le pré Pierre-Perthuis a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay