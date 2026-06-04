Pierre-Perthuis

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure

Pierre-Perthuis Yonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Entre rivières, prairies et forêts, Les Lueurs de la Cure, du Cousin et des Forêts vous invitent à profiter des paysages préservés du Grand Site de France de Vézelay. .

Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00

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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure

L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure Pierre-Perthuis a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité