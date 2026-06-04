Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure Pierre-Perthuis
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure Pierre-Perthuis vendredi 31 juillet 2026.
Pierre-Perthuis
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure
Pierre-Perthuis Yonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02
Entre rivières, prairies et forêts, Les Lueurs de la Cure, du Cousin et des Forêts vous invitent à profiter des paysages préservés du Grand Site de France de Vézelay. .
Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00
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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure
L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs de la Cure Pierre-Perthuis a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité
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