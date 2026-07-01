MORVAN – A la découverte de la nuit, de ses habitants et de la vallée de la Cure, 89450 PIERRE-PERTHUIS, Pierre-Perthuis
samedi 19 septembre 2026 · 89450 PIERRE-PERTHUIS · Pierre-Perthuis
Informations pratiques
MORVAN – A la découverte de la nuit, de ses habitants et de la vallée de la Cure Samedi 19 septembre, 19h00 89450 PIERRE-PERTHUIS Yonne
Gratuit, inscription obligatoire avant le 18 septembre midi
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Samedi 19 septembre :
À la découverte de la nuit, de ses habitants et de la vallée de la Cure
Partez à la découverte de la faune nocturne qui peuple les alentours de Pierre-Perthuis et venez contempler la beauté du ciel étoilé avec l’intervention de la Société Astronomique de Bourgogne.
Accompagné par un écologue du Parc du Morvan, vous aurez l’occasion d’en apprendre plus sur les espèces qui s’éveillent à l’approche de la nuit et les moyens d’actions nécessaires à leur préservation.
Organisée dans le cadre du programme d’action Natura 2000, de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale de Vézelay et de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé Morvan
Programme :
• randonnée commentée de 19h00 à 22h00 (comprenant une pause repas)
• à partir de 22h00 : observation des étoiles
Pierre-Perthuis
️ à partir de 19h00
conseillé à partir de 8 ans
️ Gratuit
longueur de la balade : 4 km – difficulté moyenne
Être à l’aise avec la marche
Chaussures de marche recommandées + lampe torche / frontal
Prévoir son panier repas
Chien autorisés en laisse
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.
Inscription obligatoire soit par :
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/qyzDe4S5qJbPE5Dqi3fjM9w6
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
Clôture des inscriptions : vendredi 18 septembre – midi
89450 PIERRE-PERTHUIS Pierre-Perthuis 89450 PIERRE-PERTHUIS Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/qyzDe4S5qJbPE5Dqi3fjM9w6 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@parcdumorvan.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 78 79 57 »}] [{« link »: « https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/qyzDe4S5qJbPE5Dqi3fjM9w6 »}, {« link »: « mailto:contact@parcdumorvan.org »}] https://www.parcdumorvan.org/evenement/a-la-decouverte-de-la-nuit-de-ses-habitants-et-de-la-vallee-de-la-cure-samedi-19-septembre/
Partez à la découverte de la faune nocturne qui peuple les alentours de Pierre-Perthuis et venez contempler la beauté du ciel étoilé avec l’intervention de la Société Astronomique de Bourgogne. RICE Morvan
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