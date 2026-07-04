AGENDA · Pierre-Perthuis
Vide-grenier Pierre-Perthuis
dimanche 9 août 2026 · Pierre-Perthuis
Informations pratiques
Pierre-Perthuis
Vide-grenier
Pierre-Perthuis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Vide-grenier .
Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 37 81
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Pierre-Perthuis a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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