Informations pratiques

Pierre-Perthuis

Vide-grenier

Pierre-Perthuis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Vide-grenier .

Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 37 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Pierre-Perthuis a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay