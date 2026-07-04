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AGENDA · Pierre-Perthuis

Vide-grenier Pierre-Perthuis

dimanche 9 août 2026 · Pierre-Perthuis

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
89450 Pierre-Perthuis
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Pierre-Perthuis

Vide-grenier

Pierre-Perthuis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Vide-grenier   .

Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 37 81 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Pierre-Perthuis a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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