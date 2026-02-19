Randonnée commentée Le long de la Cure entre rivière, forêt et bocage Pierre-Perthuis
Pierre-Perthuis Yonne
Gratuit
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
2026-07-29
Mercredi 29 juillet
Découvrez un lieu mythique de la vallée de la Cure et sa riche biodiversité. Guidée par une chargée de mission du Parc du Morvan, cette balade vous fera connaître les espèces et habitats du site Natura 2000, ainsi que les actions menées pour préserver ces milieux remarquables.
️ de 9h30 à 12h30
conseillé à partir de 8 ans
️ Gratuit
longueur de la balade 5 km
Difficulté estimée moyenne montée sur 300 mètres
☔️ Chaussures de marche nécessaires –
Si vous avez une paire de jumelle, n’hésitez pas à les prendre avec vous !
Chien en laisse
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.
Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/x9FdBLW6CxjeGH7HFWPrtCYH
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
Clôture des inscriptions mardi 28 juillet midi .
Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
