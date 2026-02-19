Randonnée commentée Le long de la Cure entre rivière, forêt et bocage

Pierre-Perthuis Pierre-Perthuis Yonne

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

2026-07-29

Mercredi 29 juillet

Randonnée commentée Le long de la Cure entre rivière, forêt et bocage

Découvrez un lieu mythique de la vallée de la Cure et sa riche biodiversité. Guidée par une chargée de mission du Parc du Morvan, cette balade vous fera connaître les espèces et habitats du site Natura 2000, ainsi que les actions menées pour préserver ces milieux remarquables.

Pierre-Perthuis

️ de 9h30 à 12h30

conseillé à partir de 8 ans

️ Gratuit

longueur de la balade 5 km

Difficulté estimée moyenne montée sur 300 mètres

☔️ Chaussures de marche nécessaires –

Si vous avez une paire de jumelle, n’hésitez pas à les prendre avec vous !

Chien en laisse

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/x9FdBLW6CxjeGH7HFWPrtCYH

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions mardi 28 juillet midi .

Pierre-Perthuis Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

