A la découverte de la Réserve du Bastberg Bouxwiller
A la découverte de la Réserve du Bastberg Bouxwiller mercredi 13 mai 2026.
Bouxwiller
A la découverte de la Réserve du Bastberg
Colline du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 16:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Le temps d’une balade, venez découvrir la réserve naturelle de la colline du Bastberg, un écrin de biodiversité dominant Bouxwiller. Découvrez son histoire, sa gestion, et la richesse de sa faune et de sa flore, qui font de ce site un espace préservé remarquable.
Le temps d’une balade, venez découvrir la réserve naturelle de la colline du Bastberg, un écrin de biodiversité dominant Bouxwiller. Découvrez son histoire, sa gestion, et la richesse de sa faune et de sa flore, qui font de ce site un espace préservé remarquable.
La sortie est financée par la Collectivité Européenne d’Alsace.
Inscription obligatoire via ce lien https://www.helloasso.com/associations/association-les-piverts/evenements/a-la-decouverte-de-la-reserve-du-bastberg-13-05-2026 .
Colline du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 44 86 contact@lespiverts.org
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English :
Take a stroll through the Bastberg hill nature reserve, a showcase of biodiversity overlooking Bouxwiller. Discover its history, its management and the wealth of flora and fauna that make it such a remarkable protected area.
L’événement A la découverte de la Réserve du Bastberg Bouxwiller a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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