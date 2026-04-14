Visite libre « Costumes et Images d’Alsace, se vêtir en Pays de Hanau », Musée du Pays de Hanau – histoire et vies d’un territoire, Bouxwiller

Visite libre « Costumes et Images d’Alsace, se vêtir en Pays de Hanau » Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Pays de Hanau – histoire et vies d’un territoire Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le Musée du Pays de Hanau présente une grande exposition sur le costume régional, grâce à un important chantier des collections ayant étudié les trésors redécouverts.

À partir des pièces vestimentaires portées sur le territoire, de leurs évolutions et spécificités formelles, l’exposition s’intéresse aux usagers et fonctions derrière la variété des étoffes, des broderies et l’infinité des techniques employées.

Le textile peut-il retracer des parcours de vie ? Comment est née la coiffe à grand nœud noire ?

Les réappropriations, artistiques, historiques ou encore folkloriques, permettront aussi de saisir la richesse, la longévité et les sources d’inspiration que constitue cette histoire textile locale.

Musée du Pays de Hanau – histoire et vies d’un territoire 3 Place du Château, 67330 Bouxwiller, France Bouxwiller 67330 Bouxwiller Bas-Rhin Grand Est 0388003839 https://www.museedupaysdehanau.eu Histoire du pays de Hanau, bibliothèque de recherche (5.000 volumes), vie quotidienne au XIXe siècle dans le pays de Hanau, le Bastberg et ses recherches géologiques. Divers objets et meubles provenant de la famille de Marie Hart (Marie-Anne Hartmann), célèbre poétesse et romancière d’expression dialectale Navettes en bus entre les gares SNCF de Saverne et d’Obermodern, et le centre-ville de Bouxwiller. Obermodern se trouve sur la ligne de Ter Strasbourg-Sarreguemines-Sarrebruck. Le musée se trouve à 300 m de l’arrêt de bus.

Le Musée du Pays de Hanau présente une grande exposition sur le costume régional, grâce à un important chantier des collections ayant étudié les trésors redécouverts.

© Musée du Pays de Hanau