Nuit européenne des Musées démonstration de nouage de coiffe Bouxwiller

Le Musée du Pays de Hanau vous ouvre ses portes en nocturne pour une soirée riche en découvertes et en créativité.

Visite libre, entrée gratuite pour tous

Découvrez ou redécouvrez ce beau Musée installé dans un ensemble architectural inscrit aux Monuments historiques.

Démonstration de nouage de coiffe

Le Groupe Folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller vous révèlera les secrets de la célèbre coiffe noire à grand nœud. Les bénévoles vous montreront comment nouer le ruban sur le bonnet pour obtenir cette coiffe devenue symbole de l’Alsace. N’hésitez pas à apporter vos bonnets et rubans de famille pour nouer votre coiffe avec l’aide des bénévoles.

The Musée du Pays de Hanau opens its doors to you at night for an evening rich in discovery and creativity.

