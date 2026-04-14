Visite libre du Musée du Pays de Hanau, Musée du Pays de Hanau – histoire et vies d’un territoire, Bouxwiller
Visite libre du Musée du Pays de Hanau, Musée du Pays de Hanau – histoire et vies d’un territoire, Bouxwiller samedi 23 mai 2026.
Visite libre du Musée du Pays de Hanau Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Pays de Hanau – histoire et vies d’un territoire Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Découvrez ou redécouvrez ce beau Musée installé dans un ensemble architectural inscrit aux Monuments historiques.
Musée du Pays de Hanau – histoire et vies d’un territoire 3 Place du Château, 67330 Bouxwiller, France Bouxwiller 67330 Bouxwiller Bas-Rhin Grand Est 0388003839 https://www.museedupaysdehanau.eu Histoire du pays de Hanau, bibliothèque de recherche (5.000 volumes), vie quotidienne au XIXe siècle dans le pays de Hanau, le Bastberg et ses recherches géologiques. Divers objets et meubles provenant de la famille de Marie Hart (Marie-Anne Hartmann), célèbre poétesse et romancière d’expression dialectale Navettes en bus entre les gares SNCF de Saverne et d’Obermodern, et le centre-ville de Bouxwiller. Obermodern se trouve sur la ligne de Ter Strasbourg-Sarreguemines-Sarrebruck. Le musée se trouve à 300 m de l’arrêt de bus.
Découvrez ou redécouvrez ce beau Musée installé dans un ensemble architectural inscrit aux Monuments historiques.
©Karine Faby
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