Bouxwiller

Marché de printemps

Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 11:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Les artisans vous attendent pour célébrer l’arrivée du printemps.

Le Marché de Printemps est le rendez-vous incontournable des amoureux et passionnés de la nature !

De nombreux exposants vous feront découvrir leur savoir-faire et leurs délicieuses spécialités vous trouverez à la vente, des aliments du terroir, des produits biologiques, de l’artisanat, mais également des fleurs et plantes diverses.

De nombreuses animations auront lieu tout au long de la journée !

Le Marché de Printemps de Bouxwiller s’inscrit dans une démarche globale de développement durable.

Vous pourrez également rencontrer des artisans d’art et artistes qui feront des démonstrations passionnantes de leurs savoir-faire !

Participez à une création collective unique proposé par le Groupe Folklorique du Pays de Hanau avec un atelier participatif de mandalas végétaux apportez vos éléments naturels (branches, feuilles, fleurs…).

Stand de maquillage pour enfants avec un espace ludique pour nos chères têtes blondes qui pourront laisser libre cours à leur imagination

Laissez -vous emporter par les démonstrations entraînantes des danses folkloriques du Groupe Folklorique du Pays de Hanau de 15h30 à 16h30.

Réalisation d’une fresque franco-allemande par des artistes et des lycéens de Bouxwiller et Babenhausen.

Un moment de création collective proposé et ouvert à tous, avec une exposition de street-art au Centre Culturel en accès libre.

Le Village Éco-responsable dans le Jardin d’Alysses, organisé par l’association Kichegarte, réunit des associations et des acteurs engagés pour la transition écologique et solidaire.

Informations pratiques

Petite restauration sur place.

Afin d’adopter des gestes éco-responsables et de limiter la production de déchets, nous vous proposons de rapporter votre propre contenant sur le Marché.

Arceaux à vélos en libre accès à proximité du Marché.

Le Musée du Pays de Hanau sera ouvert de 11h à 19h et l’entrée sera à tarif réduit pour tous. Vous pourrez en profiter pour découvrir l’exposition Costumes et Images d’Alsace, se vêtir en Pays de Hanau.

Lieu

• Salle et parvis de l’Orangerie

• Place du Château

• Dans l’espace boutique du Musée du Pays de Hanau

• Rue du Canal

67330 Bouxwiller

Renseignements

03 88 03 33 95

p.weidner@bouxwiller.eu

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Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 33 95 p.weidner@bouxwiller.eu

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English :

Craftsmen are waiting for you to celebrate the arrival of spring.

L’événement Marché de printemps Bouxwiller a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre