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A la découverte de l’estran rocheux Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

A la découverte de l’estran rocheux Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 25, rue de la libération

Ville : 17650 Saint-Denis-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Denis-d’Oléron

A la découverte de l’estran rocheux

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-08-26 11:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-26

Partez à la découverte de l’estran rocheux et observez les trésors du littoral d’une sortie nature guidée.
Sur inscription Gratuit Public familial
Lieu à définir lors de l’inscription
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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18  mediatequestdenisoleron@orange.fr

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English :

Discover the rocky foreshore and observe the coastal treasures on a guided nature outing.
Registration required Free Family audience
Location to be defined on registration

L’événement A la découverte de l’estran rocheux Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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