A la découverte de l’estran rocheux Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron
A la découverte de l’estran rocheux Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
A la découverte de l’estran rocheux
Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-08-26 11:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-26
Partez à la découverte de l’estran rocheux et observez les trésors du littoral d’une sortie nature guidée.
Sur inscription Gratuit Public familial
Lieu à définir lors de l’inscription
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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr
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English :
Discover the rocky foreshore and observe the coastal treasures on a guided nature outing.
Registration required Free Family audience
Location to be defined on registration
L’événement A la découverte de l’estran rocheux Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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