Saint-Denis-d’Oléron

A la découverte de l’estran rocheux

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-08-26 11:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-26

Partez à la découverte de l’estran rocheux et observez les trésors du littoral d’une sortie nature guidée.

Sur inscription Gratuit Public familial

Lieu à définir lors de l’inscription

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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr

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English :

Discover the rocky foreshore and observe the coastal treasures on a guided nature outing.

Registration required Free Family audience

Location to be defined on registration

L’événement A la découverte de l’estran rocheux Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes