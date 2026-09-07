À la découverte de l’Institut Pasteur, Institut Pasteur, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Institut Pasteur · Paris
Informations pratiques
À la découverte de l’Institut Pasteur 19 et 20 septembre Institut Pasteur Paris
Lien d’inscription à venir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Institut Pasteur a le plaisir de vous ouvrir ses portes. Plongez dans l’histoire et les missions d’un lieu emblématique de la science !
Au programme :
– Des rencontres avec des chercheurs : des binômes passionnés vous accueilleront à chaque étape pour partager leurs travaux scientifiques et l’histoire du site.
– Découverte des lieux chargés d’histoire : explorez les coulisses d’un institut qui a marqué la science depuis 1888.
Inscription obligatoire
Institut Pasteur 28 rue du Docteur Roux 75015 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France https://www.pasteur.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/journees-europeennes-du-patrimoine-a-linstitut-pasteur-tickets-1996461222259?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true »}]
Visite libre
©Institut Pasteur/François Gardy
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