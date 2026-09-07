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À la découverte de l’Institut Pasteur, Institut Pasteur, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Institut Pasteur · Paris

À la découverte de l’Institut Pasteur, Institut Pasteur, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Institut Pasteur
Adresse
28 rue du Docteur Roux 75015 Paris
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
Lien d'inscription à venir

À la découverte de l’Institut Pasteur 19 et 20 septembre Institut Pasteur Paris

Lien d’inscription à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Institut Pasteur a le plaisir de vous ouvrir ses portes. Plongez dans l’histoire et les missions d’un lieu emblématique de la science !
Au programme :
– Des rencontres avec des chercheurs : des binômes passionnés vous accueilleront à chaque étape pour partager leurs travaux scientifiques et l’histoire du site.
– Découverte des lieux chargés d’histoire : explorez les coulisses d’un institut qui a marqué la science depuis 1888.
Inscription obligatoire

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Visite libre

©Institut Pasteur/François Gardy

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