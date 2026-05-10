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À la découverte de l’univers du dessin & de la peinture – Association Le Coquillage et l’Oreille Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

À la découverte de l’univers du dessin & de la peinture – Association Le Coquillage et l’Oreille Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

À la découverte de l’univers du dessin & de la peinture – Association Le Coquillage et l’Oreille Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Atelier Le Coquillage et l’Oreille

Adresse : 5 bd Adolphe Billault

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 09:00 – 12:30
Gratuit : oui  Tout public, Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior 

Venez découvrir l’association Le coquillage et l’oreille : ses enseignements, son ambiance ! A cette occasion, venez voir également l’exposition des élèves de l’association.

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200

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