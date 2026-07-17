A la découverte de Napoléon, Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Informations pratiques

A la découverte de Napoléon 19 et 20 septembre Musée Napoléon Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de Napoléon Bonaparte dans ce lieu précieux pour lui, son ancienne école militaire!

L’occasion de se rappeler ses grandes batailles, mais aussi les nombreuses réformes et institutions mises en place sous son règne!

L’Histoire n’attend que vous!

Musée Napoléon 34 Rue de l’École Militaire, 10500 Brienne-le-Château, France Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est 33325276580 https://www.musee-napoleon-brienne.fr/ Au cœur du bâtiment de l’ancienne École Royale Militaire, le musée Napoléon vous propose de découvrir les différentes facettes de ce personnage mondialement connu.

Au travers de 4 thématiques, plongez dans la vie du plus illustre des Français : Napoléon Bonaparte ! Découvrez les gloires militaires, son image, l’œuvre réformatrice et entrez dans une intimité parfois méconnue…

De l’histoire à la légende, l’Empereur ne vous laissera pas indifférent ! Parking,

Partez à la découverte de Napoléon Bonaparte dans ce lieu précieux pour lui, son ancienne école militaire!

©AD – Musée Napoléon – Ville de Brienne-le-Château