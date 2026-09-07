A la découverte de nos traditions : la pressée de pommes, Presbytère de Marnaz, Marnaz

Informations pratiques

A la découverte de nos traditions : la pressée de pommes Samedi 19 septembre, 10h00 Presbytère de Marnaz Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez le rituel d’automne autour de l’ancien pressoir de Marnaz.

Dégustation sur place de pur jus de pommes et poires du verger.

Possibilité d’en emporter dans vos propres contenants (avec une participation libre)

Presbytère de Marnaz 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0659559755 https://www.marnaz.fr/

Découvrez le rituel d’automne autour de l’ancien pressoir de Marnaz.

© Mairie de Marnaz