Balade contée « Raoul, le petit diable marnerot », Mairie de Marnaz, Marnaz

Informations pratiques

Balade contée « Raoul, le petit diable marnerot » Samedi 19 septembre, 16h30 Mairie de Marnaz Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une balade ludique pour découvrir le patrimoine de Marnaz et ses secrets, en français et en patois !

Avec l’association Lou Baboli, la bibliothèque et la Micro-Folie

Mairie de Marnaz 44 rue de la Mairie 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une balade ludique pour découvrir le patrimoine de Marnaz et ses secrets, en français et en patois !

©Mairie de Marnaz