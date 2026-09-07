AGENDA · Marnaz
Balade contée « Raoul, le petit diable marnerot », Mairie de Marnaz, Marnaz
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Marnaz · Marnaz
Informations pratiques
Balade contée « Raoul, le petit diable marnerot » Samedi 19 septembre, 16h30 Mairie de Marnaz Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Une balade ludique pour découvrir le patrimoine de Marnaz et ses secrets, en français et en patois !
Avec l’association Lou Baboli, la bibliothèque et la Micro-Folie
Mairie de Marnaz 44 rue de la Mairie 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une balade ludique pour découvrir le patrimoine de Marnaz et ses secrets, en français et en patois !
©Mairie de Marnaz
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