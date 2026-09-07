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Balade contée « Raoul, le petit diable marnerot », Mairie de Marnaz, Marnaz

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Marnaz · Marnaz

Balade contée « Raoul, le petit diable marnerot », Mairie de Marnaz, Marnaz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Marnaz
Adresse
44 rue de la Mairie 74460 Marnaz
Ville
74460 Marnaz
Département
Haute-Savoie

Balade contée « Raoul, le petit diable marnerot » Samedi 19 septembre, 16h30 Mairie de Marnaz Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une balade ludique pour découvrir le patrimoine de Marnaz et ses secrets, en français et en patois !
Avec l’association Lou Baboli, la bibliothèque et la Micro-Folie

Mairie de Marnaz 44 rue de la Mairie 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une balade ludique pour découvrir le patrimoine de Marnaz et ses secrets, en français et en patois !

©Mairie de Marnaz

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