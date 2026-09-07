Grands jeux en bois et exposition « La laine dans tous ses états », Presbytère de Marnaz, Marnaz
samedi 19 septembre 2026 · Presbytère de Marnaz · Marnaz
Informations pratiques
Grands jeux en bois et exposition « La laine dans tous ses états » Samedi 19 septembre, 10h00 Presbytère de Marnaz Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
« Le sceau animations » proposera des jeux traditionnels en bois et une exposition autour de la laine et du tissage « La laine dans tous ses états ».
Presbytère de Marnaz 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0659559755 https://www.marnaz.fr/
« Le sceau animations » proposera des jeux traditionnels en bois et une exposition autour de la laine et du tissage « La laine dans tous ses états ».
©Mairie de Marnaz