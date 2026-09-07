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Grands jeux en bois et exposition « La laine dans tous ses états », Presbytère de Marnaz, Marnaz

samedi 19 septembre 2026 · Presbytère de Marnaz · Marnaz

Grands jeux en bois et exposition « La laine dans tous ses états », Presbytère de Marnaz, Marnaz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Presbytère de Marnaz
Adresse
74460 Marnaz
Ville
74460 Marnaz
Département
Haute-Savoie

Grands jeux en bois et exposition « La laine dans tous ses états » Samedi 19 septembre, 10h00 Presbytère de Marnaz Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

« Le sceau animations » proposera des jeux traditionnels en bois et une exposition autour de la laine et du tissage « La laine dans tous ses états ».

Presbytère de Marnaz 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0659559755 https://www.marnaz.fr/
« Le sceau animations » proposera des jeux traditionnels en bois et une exposition autour de la laine et du tissage « La laine dans tous ses états ».

©Mairie de Marnaz

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