Grands jeux en bois et exposition « La laine dans tous ses états », Presbytère de Marnaz, Marnaz

Informations pratiques

Grands jeux en bois et exposition « La laine dans tous ses états » Samedi 19 septembre, 10h00 Presbytère de Marnaz Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

« Le sceau animations » proposera des jeux traditionnels en bois et une exposition autour de la laine et du tissage « La laine dans tous ses états ».

Presbytère de Marnaz 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0659559755 https://www.marnaz.fr/

« Le sceau animations » proposera des jeux traditionnels en bois et une exposition autour de la laine et du tissage « La laine dans tous ses états ».

©Mairie de Marnaz