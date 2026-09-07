Randonnées dans la forêt de La Biolle, Presbytère de Marnaz, Marnaz

Informations pratiques

Randonnées dans la forêt de La Biolle Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Presbytère de Marnaz Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’association « Tropa dé Vyoné » (« La troupe des sentiers » en patois) vous emmène sur les chemins du patrimoine naturel dans la forêt de La Biolle. Trois itinéraires proposés, tous niveaux.

Départ du presbytère à 10h et 14h.

Presbytère de Marnaz 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0659559755 https://www.marnaz.fr/

Journées européennes du patrimoine

©Mairie de Marnaz