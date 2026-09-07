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Randonnées dans la forêt de La Biolle, Presbytère de Marnaz, Marnaz

samedi 19 septembre 2026 · Presbytère de Marnaz · Marnaz

Randonnées dans la forêt de La Biolle, Presbytère de Marnaz, Marnaz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Presbytère de Marnaz
Adresse
74460 Marnaz
Ville
74460 Marnaz
Département
Haute-Savoie

Randonnées dans la forêt de La Biolle Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Presbytère de Marnaz Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’association « Tropa dé Vyoné » (« La troupe des sentiers » en patois) vous emmène sur les chemins du patrimoine naturel dans la forêt de La Biolle. Trois itinéraires proposés, tous niveaux.
Départ du presbytère à 10h et 14h.

Presbytère de Marnaz 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0659559755 https://www.marnaz.fr/
Journées européennes du patrimoine

©Mairie de Marnaz

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