Randonnées dans la forêt de La Biolle, Presbytère de Marnaz, Marnaz
samedi 19 septembre 2026 · Presbytère de Marnaz · Marnaz
Informations pratiques
Randonnées dans la forêt de La Biolle Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Presbytère de Marnaz Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
L’association « Tropa dé Vyoné » (« La troupe des sentiers » en patois) vous emmène sur les chemins du patrimoine naturel dans la forêt de La Biolle. Trois itinéraires proposés, tous niveaux.
Départ du presbytère à 10h et 14h.
Presbytère de Marnaz 74460 Marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0659559755 https://www.marnaz.fr/
Journées européennes du patrimoine
©Mairie de Marnaz
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