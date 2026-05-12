Aragnouet

A la découverte de Pandito, l’arbre aux 250 troncs

ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour cette sortie nature, suivez Xavier de Muyser de l’association A.R.B.R.E.S. qui vous fera découvrir l’arbre Pandito. Cet arbre classé remarquable se situe dans la Réserve naturelle nationale du Néouvielle et possède pas moins de 250 troncs et s’entend sur 6000m2. Cette sortie est organisée par le Parc national des Pyrénées dans le cadre du Mois du Patrimoine.

Prévoir chaussures de randonnées et vêtements adaptés Sortie accessible aux marcheurs en bonne condition physique

Sortie gratuite sur réservation au 05 62 39 40 91, dans la limites des places disponibles

.

ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this nature outing, follow Xavier de Muyser from the A.R.B.R.E.S. association, who will introduce you to the Pandito tree. This remarkable tree, located in the Néouvielle National Nature Reserve, has no fewer than 250 trunks and extends over 6000m2. This outing is organized by the Parc national des Pyrénées as part of Heritage Month.

Please bring hiking boots and suitable clothing This outing is suitable for walkers in good physical condition

Free of charge on reservation at 05 62 39 40 91, subject to availability

L’événement A la découverte de Pandito, l’arbre aux 250 troncs Aragnouet a été mis à jour le 2026-05-12 par Parc National des Pyrénées|CDT65