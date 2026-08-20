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A la découverte des archives de Bonneville, médiathèque Henri Briffod, Bonneville

samedi 19 septembre 2026 · médiathèque Henri Briffod · Bonneville

A la découverte des archives de Bonneville, médiathèque Henri Briffod, Bonneville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
médiathèque Henri Briffod
Adresse
55 Rue du Carroz, 74130 Bonneville
Ville
74130 Bonneville
Département
Haute-Savoie

A la découverte des archives de Bonneville Samedi 19 septembre, 14h00 médiathèque Henri Briffod Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Comment sont conservées les archives d’une commune ? Quels trésors renferment-elles ? À travers une présentation illustrée de documents anciens et emblématiques, découvrez le rôle des archives, leur fonctionnement et les histoires qu’elles permettent de raconter sur Bonneville. Réservation obligatoire, places limitées : e.verpillat@ccfg.fr ou 07 88 86 98 95

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