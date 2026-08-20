A la découverte des archives de Bonneville, médiathèque Henri Briffod, Bonneville

Informations pratiques

A la découverte des archives de Bonneville Samedi 19 septembre, 14h00 médiathèque Henri Briffod Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Comment sont conservées les archives d’une commune ? Quels trésors renferment-elles ? À travers une présentation illustrée de documents anciens et emblématiques, découvrez le rôle des archives, leur fonctionnement et les histoires qu’elles permettent de raconter sur Bonneville. Réservation obligatoire, places limitées : e.verpillat@ccfg.fr ou 07 88 86 98 95

médiathèque Henri Briffod 55 Rue du Carroz, 74130 Bonneville Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 97 26 94 [{« type »: « phone », « value »: « 07 88 86 98 95 »}, {« type »: « email », « value »: « e.verpillat@ccfg.fr »}] [{« link »: « mailto:e.verpillat@ccfg.fr »}]

Comment sont conservées les archives d’une commune ? Quels trésors renferment-elles ? À travers une présentation illustrée de documents anciens et emblématiques, découvrez le rôle des archives, leur…

©faucignyglièrestourisme