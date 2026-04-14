A la découverte des arts afro-péruviens, Institut Cervantes, Bordeaux

A la découverte des arts afro-péruviens Mardi 19 mai, 18h00 Institut Cervantes Gironde

Entrée libre, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:00:00+02:00

Par : Taqui

L’association Taqui propose de découvrir la culture afro-péruvienne à travers les arts visuels. En effet, si la culture afro-péruvienne, issue du métissage entre Espagnols, Africains et Amérindiens durant l’époque coloniale, est bien étudiée en musique et en littérature, les arts visuels afro-péruviens restent peu explorés dans la recherche académique. Au programme : exposition, concert, conférence et documentaire.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Institut Cervantes 57 Cours de l’Intendance Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cesarsantac@yahoo.fr »}]

Découverte de la culture afro-péruvienne SALC Concert