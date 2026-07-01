À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain Centre de vacances A Garbay Soorts-Hossegor

Informations pratiques

Soorts-Hossegor

À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain

Centre de vacances A Garbay CapSport, Av. Jean Rostand Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01 16:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Partez explorer les Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain !

Partez explorer les Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain !

Accessible à tous les niveaux, cette balade ludique et sans effort vous emmène à travers la forêt, des pistes cyclables sécurisées et des paysages préservés, jusqu’à l’un des trésors naturels les mieux gardés d’Hossegor. Une parenthèse nature au plus près de la faune et de la flore locales, pour petits et grands curieux.

Infos pratiques

⏱️ Durée 1h30

Tarif 39 €

Point de rdv Centre de vacances André Garbay, 901 avenue Jean Rostand 40130 Capbreton

À partir de 14 ans .

Centre de vacances A Garbay CapSport, Av. Jean Rostand Soorts-Hossegor 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

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English : À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain

Set out to explore the Barthes of Hossegor on an all-terrain electric scooter!

L’événement À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Hossegor