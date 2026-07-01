À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain Centre de vacances A Garbay Soorts-Hossegor
mercredi 1 juillet 2026 · Centre de vacances A Garbay · Soorts-Hossegor
Informations pratiques
Soorts-Hossegor
À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain
Centre de vacances A Garbay CapSport, Av. Jean Rostand Soorts-Hossegor Landes
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01 16:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Partez explorer les Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain !
Partez explorer les Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain !
Accessible à tous les niveaux, cette balade ludique et sans effort vous emmène à travers la forêt, des pistes cyclables sécurisées et des paysages préservés, jusqu’à l’un des trésors naturels les mieux gardés d’Hossegor. Une parenthèse nature au plus près de la faune et de la flore locales, pour petits et grands curieux.
Infos pratiques
⏱️ Durée 1h30
Tarif 39 €
Point de rdv Centre de vacances André Garbay, 901 avenue Jean Rostand 40130 Capbreton
À partir de 14 ans .
Centre de vacances A Garbay CapSport, Av. Jean Rostand Soorts-Hossegor 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr
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English : À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain
Set out to explore the Barthes of Hossegor on an all-terrain electric scooter!
L’événement À la découverte des Barthes d’Hossegor en trottinette électrique tout terrain Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Hossegor
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