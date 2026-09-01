A la découverte des cabordes bisontines Besançon
dimanche 27 septembre 2026 · Besançon
Informations pratiques
Besançon
A la découverte des cabordes bisontines
37 chemin des Journaux Besançon Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Une visite randonnée pour partir à la découverte des cabordes, accompagné d’un guide.
Abris de pierre sèche, les cabordes se fondent dans le paysage bisontin. Ces constructions uniques façonnées par des bâtisseurs francs-comtois vous invitent à explorer leur histoire et leur savoir-faire.
Jadis utilisées par les vignerons pour stocker outils et récoltes, elles témoignent du lien ancien entre pierres et vigne.
Inscription et réservation obligatoire. .
37 chemin des Journaux Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
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English : A la découverte des cabordes bisontines
L’événement A la découverte des cabordes bisontines Besançon a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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