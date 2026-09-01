Informations pratiques

Besançon

A la découverte des cabordes bisontines

37 chemin des Journaux Besançon Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Une visite randonnée pour partir à la découverte des cabordes, accompagné d’un guide.

Abris de pierre sèche, les cabordes se fondent dans le paysage bisontin. Ces constructions uniques façonnées par des bâtisseurs francs-comtois vous invitent à explorer leur histoire et leur savoir-faire.

Jadis utilisées par les vignerons pour stocker outils et récoltes, elles témoignent du lien ancien entre pierres et vigne.

Inscription et réservation obligatoire. .

37 chemin des Journaux Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

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English : A la découverte des cabordes bisontines

L’événement A la découverte des cabordes bisontines Besançon a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON