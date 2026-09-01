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AGENDA · Besançon

A la découverte des cabordes bisontines Besançon

dimanche 27 septembre 2026 · Besançon

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
37 chemin des Journaux
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
10 10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Besançon

A la découverte des cabordes bisontines

37 chemin des Journaux Besançon Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Une visite randonnée pour partir à la découverte des cabordes, accompagné d’un guide.
Abris de pierre sèche, les cabordes se fondent dans le paysage bisontin. Ces constructions uniques façonnées par des bâtisseurs francs-comtois vous invitent à explorer leur histoire et leur savoir-faire.
Jadis utilisées par les vignerons pour stocker outils et récoltes, elles témoignent du lien ancien entre pierres et vigne.
Inscription et réservation obligatoire.   .

37 chemin des Journaux Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55  info@besancon-tourisme.com

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English : A la découverte des cabordes bisontines

L’événement A la découverte des cabordes bisontines Besançon a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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