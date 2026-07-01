A la découverte des chauves-souris, Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

A la découverte des chauves-souris Vendredi 18 septembre, 19h30 Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Uniquement sur inscription. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

A la tombée de la nuit les parcs de Clermont s’animent d’une vie insoupçonnée… Partez à la découverte des chauves-souris lors d’une sortie crépusculaire.

Evènement organisé par la ville de Clermont et Chauves-Souris Auvergne.

Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, jardin lecoq Clermont-Ferrand Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « n.debey@chauve-souris-auvergne.fr »}]

A la tombée de la nuit les parcs de Clermont s’animent d’une vie insoupçonnée… Partez à la découverte des chauves-souris lors d’une sortie crépusculaire. Clermont-Ferrand

Quentin Smits