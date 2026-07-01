A la découverte des chauves-souris, Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand
vendredi 18 septembre 2026 · Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
A la découverte des chauves-souris Vendredi 18 septembre, 19h30 Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Uniquement sur inscription. Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
A la tombée de la nuit les parcs de Clermont s’animent d’une vie insoupçonnée… Partez à la découverte des chauves-souris lors d’une sortie crépusculaire.
Evènement organisé par la ville de Clermont et Chauves-Souris Auvergne.
Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, jardin lecoq Clermont-Ferrand Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « n.debey@chauve-souris-auvergne.fr »}]
A la tombée de la nuit les parcs de Clermont s’animent d’une vie insoupçonnée… Partez à la découverte des chauves-souris lors d’une sortie crépusculaire. Clermont-Ferrand
Quentin Smits
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