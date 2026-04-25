A la découverte des deux jardins du château de Châteaudun, Jardins du château de Châteaudun, Châteaudun

A la découverte des deux jardins du château de Châteaudun 6 et 7 juin Jardins du château de Châteaudun Eure-et-Loir

Le billet d’entrée donne accès aux expositions, au château et aux jardins

Plein tarif : 7 € ; Tarif réduit : 5,5 €

Gratuité : moins de 26 ans s (ressortissants de l’Union Européenne)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez flâner dans deux jardins de qualité au cœur de la ville !

En ce week-end du début du mois de juin, n’hésitez pas à venir passer un moment de détente en famille ou entre amis à l’ombre des feuillages entre les carrés du jardin d’inspiration médiévale au pied du donjon puis de poursuivre dans le jardin suspendu qui était réservé à l’usage privé de Jean de Dunois et ses proches.

Jardins du château de Châteaudun Place Jehan-de-Dunois 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« owner »: {« uid »: 97108963, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 180, « bookingContact »: « christine.morin@monuments-nationaux.fr », « venueId »: 152003, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 0 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1780732800000, « id »: 1}], « bookingEmail »: « christine.morin@monuments-nationaux.fr », « category »: « VISITE », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] À proximité du donjon, le jardin d’inspiration médiévale, constitué de carrés de buis, permet de découvrir 150 espèces de plantes aromatiques et médicinales ainsi utilisées au Moyen-Âge.

En contrebas de l’aile Dunois, accroché à mi-hauteur côté Loir, se trouve le jardin suspendu, l’un des premiers réalisés en France, et unique en région Centre. Il s’agit d’un espace réservé à l’origine au propriétaire des lieux pour son loisir et sa détente. Accessible depuis l’appartement des bains, il offre une vue panoramique sur le paysage et peut lui même être contemplé à travers les fenêtres du château. Depuis A11 Sortie Thivars, puis N10 direction Tours ou A10 sortie Allaines, puis D927 ; Depuis Blois D924 ; Depuis Orléans D955 direction Le Mans-Alençon

Venez flâner dans deux jardins de qualité au cœur de la ville !

© C. Ananiguian – CMN