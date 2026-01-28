À la découverte des failles du temps, Médiathèque Jacques-Chirac de Troyes, Troyes
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Jacques-Chirac de Troyes · Troyes
Informations pratiques
À la découverte des failles du temps 2 et 3 octobre Médiathèque Jacques-Chirac de Troyes Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Une mystérieuse tempête a frappé nos bibliothèques : les univers des collections se sont mélangés, ouvrant trois failles spatio-temporelles. Le temps d’un grand jeu de piste gratuit et familial, endossez le rôle de gardiens des histoires et partez à l’aventure pour les refermer.
Découvrez votre profil de joueur grâce à un quiz en ligne, et laissez-vous guider vers l’une des trois failles : les Héros, le Pouvoir ou le Futur, chacune dans ses propres bibliothèques.
Entre fouilles, indices et énigmes, réussirez-vous à reconstituer le code final permettant de refermer les failles ?
Un week-end pour rétablir l’équilibre du temps !
Retrouvez le quiz d’orientation et toutes les informations sur le site de la médiathèque.
Médiathèque Jacques-Chirac de Troyes Boulevard Gambetta, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 0325435620 https://mediatheque-jacques-chirac.fr/
Biblis en folie 2026
©minitère de la Culture
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