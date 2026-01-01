A la découverte des jeux vidéo Médiathèque municipale Pontarlier
A la découverte des jeux vidéo Médiathèque municipale Pontarlier samedi 10 janvier 2026.
A la découverte des jeux vidéo
Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 14:00:00
fin : 2026-01-10 17:00:00
Date(s) :
2026-01-10
Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.
Plongez dans l’univers ludique des jeux vidéo et partagez un moment entre parent et enfant ! Parents et enfants à partir de 6 ans.
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A la découverte des jeux vidéo
L’événement A la découverte des jeux vidéo Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS