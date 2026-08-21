À la découverte des jus du verger, Hall, Rennes

Informations pratiques

À la découverte des jus du verger Samedi 10 octobre, 14h15, 16h00 Hall Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:15:00+02:00 – 2026-10-10T14:45:00+02:00

Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:30:00+02:00

Saurez-vous relier chaque fruit au verre dégusté ? Découvrez ensuite les étapes de fabrication, du verger au verre pour mieux comprendre le savoir-faire des producteurs.

​Avec Virginie Thomas, sommelière du cidre.

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Les Champs Libres

Testez vos sens lors d’une dégustation de jus de pommes, poires et autres créations locales.

Cliché Amet Alain, Licence CC-BY-SA, Photothèque Musée de Bretagne / Ecomusée de la Bintinais