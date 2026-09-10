À la découverte des Maginettes de Moulis, Église Notre-Dame de Luzenac, Moulis

Informations pratiques

À la découverte des Maginettes de Moulis Samedi 19 septembre, 17h30 Église Notre-Dame de Luzenac Ariège

Participation libre au profit de la restauration des édifices classés du Couserans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Découvrez les maginettes de Moulis, un patrimoine original et unique, emblématique de l’identité du village. Véritables témoins de son histoire, elles vous invitent à parcourir quelques-unes des plus belles pages du passé de la commune et à mieux comprendre ce qui fait la richesse de ce territoire.

Église Notre-Dame de Luzenac Route de Castillon, 09200 Moulis Moulis 09200 Ariège Occitanie 0617391414 http://patrimoineencouserans.wprdpress.com Parking

Les maginettes de Moulis, une identité forte, un patrimoine original et unique à decouvrir. Une des grandes richesses d’un petit village, les maginettes vous feront tourner quelques beles pages de de…

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