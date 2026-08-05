Informations pratiques

Montmaurin

A LA DECOUVERTE DES MOSAIQUES ROMAINES DE LA HILLERE

VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19

Conservées, pour une grande majorité d’entre elles, dans la Chapelle de la Hillère (construite au-dessus de la villa du même nom), ces mosaïques montrent le soin que les propriétaires antiques ont apporté à la décoration et à l’agrément de leur demeure.

Principalement géométriques, elles incarnent un style local, dit aquitain .

Après cette visite, cet ensemble exceptionnel n’aura plus de secrets pour vous ! 5 .

VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Most of these are preserved in the Chapelle de la Hillère (built above the villa of the same name), these mosaics demonstrate the care that the ancient owners took in decorating and embellishing their home.

L’événement A LA DECOUVERTE DES MOSAIQUES ROMAINES DE LA HILLERE Montmaurin a été mis à jour le 2026-08-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE