Argentat-sur-Dordogne

A la découverte des oiseaux, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Au coeur de l’été, découvrez et reconnaissez les différents espèces d’oiseaux de la réserve. Des oiseaux migrateurs commencent déjà à se rassembler et certains partent déjà pour un long voyage! .

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 20 23

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English : A la découverte des oiseaux, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

L’événement A la découverte des oiseaux, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-17 par Corrèze Tourisme