A la découverte des oiseaux, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne
A la découverte des oiseaux, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne dimanche 2 août 2026.
Argentat-sur-Dordogne
A la découverte des oiseaux, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat
avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Au coeur de l’été, découvrez et reconnaissez les différents espèces d’oiseaux de la réserve. Des oiseaux migrateurs commencent déjà à se rassembler et certains partent déjà pour un long voyage! .
avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 20 23
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English : A la découverte des oiseaux, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat
L’événement A la découverte des oiseaux, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-17 par Corrèze Tourisme
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