Marché nocturne des mercredis d’été Argentat-sur-Dordogne
Marché nocturne des mercredis d’été Argentat-sur-Dordogne mercredi 22 juillet 2026.
Argentat-sur-Dordogne
Marché nocturne des mercredis d’été
Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-08-12 23:59:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Les Nocturnes du mercredi reviennent à Argentat-sur-Dordogne pour plusieurs soirées estivales conviviales. Le public pourra déambuler parmi les stands de producteurs, artisans et exposants dans une ambiance animée en soirée au cœur de la ville. .
Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 02 69 91 animation@argentat-sur-dordogne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché nocturne des mercredis d’été
L’événement Marché nocturne des mercredis d’été Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-09 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Argentat-sur-Dordogne (Corrèze)
- Bal trad Tourbillon à Argentat Argentat-sur-Dordogne 16 mai 2026
- Les Mercredis du Nuage Marc Taverdet Argentat-sur-Dordogne 20 mai 2026
- Journée mondiale de la nature à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne 24 mai 2026
- Conférence sons et bruitages au cinéma Argentat-sur-Dordogne 30 mai 2026
- L’atelier corps en tête spectacle de danse contemporaine Argentat-sur-Dordogne 31 mai 2026