Argentat-sur-Dordogne

Marché nocturne des mercredis d’été

Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-08-12 23:59:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Les Nocturnes du mercredi reviennent à Argentat-sur-Dordogne pour plusieurs soirées estivales conviviales. Le public pourra déambuler parmi les stands de producteurs, artisans et exposants dans une ambiance animée en soirée au cœur de la ville. .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 02 69 91 animation@argentat-sur-dordogne.fr

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English : Marché nocturne des mercredis d’été

L’événement Marché nocturne des mercredis d’été Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-09 par Corrèze Tourisme