Argentat-sur-Dordogne

Soirée Karaoké au Tivoli

13 Avenue Henri IV Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le restaurant Le Tivoli propose une soirée conviviale autour du karaoké pour célébrer l’arrivée du printemps. Animée par Angel’s Karaoke, cette animation musicale invite les participants à chanter et partager un moment festif dans une ambiance chaleureuse

Menu spécial Karaoké Paella .

13 Avenue Henri IV Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 73 52 73

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English : Soirée Karaoké au Tivoli

L’événement Soirée Karaoké au Tivoli Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-13 par Corrèze Tourisme