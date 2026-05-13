Soirée Karaoké au Tivoli Argentat-sur-Dordogne
Soirée Karaoké au Tivoli Argentat-sur-Dordogne samedi 18 juillet 2026.
Argentat-sur-Dordogne
Soirée Karaoké au Tivoli
13 Avenue Henri IV Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le restaurant Le Tivoli propose une soirée conviviale autour du karaoké pour célébrer l’arrivée du printemps. Animée par Angel’s Karaoke, cette animation musicale invite les participants à chanter et partager un moment festif dans une ambiance chaleureuse
Menu spécial Karaoké Paella .
13 Avenue Henri IV Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 73 52 73
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English : Soirée Karaoké au Tivoli
L’événement Soirée Karaoké au Tivoli Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-13 par Corrèze Tourisme
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