Informations pratiques

Argentat-sur-Dordogne

Conférence Art et ruralité à Marc-la-Tour

Médiathèque Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Une conférence animée par Jacques Tramont, président de l’association Fragments , qui vous décryptera les oeuvres exposées et explorera l’art en tant que moteur de développement en territoire rural L’art n’est pas que dans les musées et les galeries ; il peut s’installer dans des territoires plus ou moins isolés et faire vivre la ruralité qui est souvent le parent pauvre de la vie culturelle

Sur inscription .

Médiathèque Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 90 11

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English : Conférence Art et ruralité à Marc-la-Tour

L’événement Conférence Art et ruralité à Marc-la-Tour Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme