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Conférence Art et ruralité à Marc-la-Tour Argentat-sur-Dordogne

samedi 18 juillet 2026 · Argentat-sur-Dordogne

Conférence Art et ruralité à Marc-la-Tour Argentat-sur-Dordogne

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Médiathèque
Ville
19400 Argentat-sur-Dordogne
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Argentat-sur-Dordogne

Conférence Art et ruralité à Marc-la-Tour

Médiathèque Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Une conférence animée par Jacques Tramont, président de l’association Fragments , qui vous décryptera les oeuvres exposées et explorera l’art en tant que moteur de développement en territoire rural L’art n’est pas que dans les musées et les galeries ; il peut s’installer dans des territoires plus ou moins isolés et faire vivre la ruralité qui est souvent le parent pauvre de la vie culturelle
Sur inscription   .

Médiathèque Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 90 11 

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English : Conférence Art et ruralité à Marc-la-Tour

L’événement Conférence Art et ruralité à Marc-la-Tour Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme

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