Argentat-sur-Dordogne

Fête des Pétarous

Place Joseph-Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 12:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Les Pétarous d’Argentat organisent un rassemblement et une exposition de mobylettes une journée festive avec restauration sur place, tombola avec une mobylette à gagner (carte grise + contrôle technique), baptêmes et location de mobylettes, jeux gonflables gratuits pour les enfants, animations musicales (bandas Les Copains d’accord) et soirée bal disco gratuite. .

Place Joseph-Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 18 00 80

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English : Fête des Pétarous

L’événement Fête des Pétarous Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-26 par Corrèze Tourisme