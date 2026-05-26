Fête des Pétarous Argentat-sur-Dordogne
Fête des Pétarous Argentat-sur-Dordogne samedi 18 juillet 2026.
Argentat-sur-Dordogne
Fête des Pétarous
Place Joseph-Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 12:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Les Pétarous d’Argentat organisent un rassemblement et une exposition de mobylettes une journée festive avec restauration sur place, tombola avec une mobylette à gagner (carte grise + contrôle technique), baptêmes et location de mobylettes, jeux gonflables gratuits pour les enfants, animations musicales (bandas Les Copains d’accord) et soirée bal disco gratuite. .
Place Joseph-Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 18 00 80
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English : Fête des Pétarous
L’événement Fête des Pétarous Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-26 par Corrèze Tourisme
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