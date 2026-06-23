Concert du Trio à cordes Aurore à Argentat Argentat-sur-Dordogne samedi 25 juillet 2026.

Argentat-sur-Dordogne

Concert du Trio à cordes Aurore à Argentat

1B Place de l’Eglise Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Le Trio à cordes Aurore interprète un programme de musique classique réunissant des œuvres de Mozart, Beethoven et Dohnányi. Cette formation de musique de chambre propose un concert mettant à l’honneur le répertoire pour cordes à travers des compositeurs majeurs de différentes époques. .

1B Place de l’Eglise Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 80 05 82

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English : Concert du Trio à cordes Aurore à Argentat

L’événement Concert du Trio à cordes Aurore à Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-23 par Corrèze Tourisme