Informations pratiques

Argentat-sur-Dordogne

Brocante et vide greniers à Argentat

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Plus de 150 exposants participeront à cette grande foire à la brocante, à l’artisanat, ainsi que vide-greniers, durant toute la journée Buvette et petite restauration sur place .

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 94 10

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English : Brocante et vide greniers à Argentat

L’événement Brocante et vide greniers à Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme