Brocante et vide greniers à Argentat Argentat-sur-Dordogne
dimanche 26 juillet 2026 · Argentat-sur-Dordogne
Informations pratiques
Argentat-sur-Dordogne
Brocante et vide greniers à Argentat
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Plus de 150 exposants participeront à cette grande foire à la brocante, à l’artisanat, ainsi que vide-greniers, durant toute la journée Buvette et petite restauration sur place .
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 94 10
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English : Brocante et vide greniers à Argentat
L’événement Brocante et vide greniers à Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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